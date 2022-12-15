囂張！詐欺車手著帽T「逍遙法外」 騙領8旬嬤百萬

邱、盧、許3名詐欺集團成員，今年10月騙領80歲老婦近百萬元。警方調閱監視器畫面追查，赫見邱姓車手竟囂張穿著印有「逍遙法外」字樣帽T，在ATM提領詐款，挑釁意味濃厚。經警鎖定陸續逮捕盧、許兩男，並於12月8日在桃園逮捕邱男，警詢後皆依詐欺罪嫌送辦，檢方複訊後收押禁見。

經調查，邱（19歲）、盧（19歲）、許（21歲）3男，加入詐騙集團甘淪車手。今年10月21日下午1時許，詐團佯裝板橋戶政事務所課長，稱有人盜用她名義申辦戶口名簿，被老婦當場識破回說「我住新莊，要嘛也是去新莊戶政事務所辦」，詐團聽完趕緊掛掉電話。

沒料到詐團不死心，幾分鐘後又佯裝北市松山一名李姓員警，誆以老婦在松山區某銀行開戶完戶，被犯罪集團拿當人頭帳戶使用，要老婦提供存摺、提款卡及家裡金飾，驗指紋自清。這次老婦慌了竟不疑有他，與詐團盧男約在新北市新莊區交付郵局存摺、提款卡及價值30萬元的金飾一批。

10月24日早上9時許，老婦在住處接到郵局總行來電，告知她的帳戶接連三天，被不當提領45萬元，老婦這才驚覺被騙，趕緊向轄區派出所報案。

警方受理，依郵局提供資料，循線調閱車手提領ATM監視器畫面，發現竟有提領車手（邱男），囂張穿著印有「逍遙法外」字樣帽T提領詐款，嗆警意味十分濃厚。經警擴大追查，鎖定邱、盧兩男涉嫌追緝。

沒想到，詐團食髓知味，10月25日早上9時許，又打電話給老婦「要再交付45萬元監管」老婦立即通知警方，由警方提供45萬元假鈔，讓老婦假意交付，眾警埋伏，當場逮捕許姓車手。