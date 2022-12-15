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退休教師遇詐 1600萬投資加密貨幣平台…積蓄全沒了
綽號「水哥」的劉姓詐騙集團幹部，與楊姓、蔡姓集團成員利用社交軟體，佯裝成幣商吸引不知情民眾投資加密貨幣平臺「HYDAX」，有退休教師將積蓄1600萬元交給劉男等人旗下成員，原以為可以多賺棺材本，結果退休金全部化為烏有，刑事局南打獲報後，陸續帶回劉男在內等21成員，全案朝洗錢防制法、詐欺等罪偵辦。
警方調查，劉男等人的詐騙集團分工明確，劉主要負責車手、取款，楊男、蔡男等人則負責水房據點，集團先請「電腦手」撰寫加密貨幣平臺「HYDAX」契約書，還偽造虛擬貨幣交易紀錄，誘騙想要投資賺大錢的民眾投錢。
等被害人投資款項匯入指定帳戶後，集團旗下的車手隨即動身取款，由於近年警方嚴守銀行、超商ATM，劉男等人為避免旗下車手遭到查緝，還會教導車手扮演成「幣商」，遇到員警盤查就說是提領虛擬貨幣交易款，並出示不實交易紀錄來躲避警方查緝。
有被害人交付款項後，卻聯繫不上「幣商」，報警求助，警方獲報後，由刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市新興、岡山、旗山等分局共組專案小組展開偵辦。
警方經多日蒐證，先逮捕劉男旗下車手，再向上追查到劉男到案，今年10月於橋頭區偵破蔡男負責的洗錢水房，查扣贓款現金15萬5千元、犯案用手機19支、電腦主機2台、筆電2台、U盾、銀聯卡、存摺及金融卡等贓證物。
經擴大追查，在台中市某處摩鐵逮到另名楊姓水房幹部，將蔡男、楊男名下的賓士、國產轎車聲請扣押。劉男經檢方複訊後聲押獲准，其餘成員以3至5萬元交保。
據了解，該集團目前已詐騙約20多名被害人，詐騙金額約3000多萬元台幣，其中有一名男性退休教師，將退休金、積蓄等合計1600萬元交給劉男集團，原以為可以多賺棺材本，結果退休金全部化為烏有，至於有無其他被害人，正由檢警擴大釐清中。
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