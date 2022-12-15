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兩姊妹三天內連失雙親 土城警與里長展愛心協助處理後事

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。

今年12月9日13時50分，土城警分局偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲報前往土城區學享街75巷行政相驗案，許女表示，68歲父親長期失智，生活無法自理，當天上午準備幫父親洗澡時，發現父親倒在房間地板上，沒有呼吸心跳，趕緊通知救護人員到場，最後還是父親不幸往生，隨後通知鑑識人員到場勘查，經劉員細心檢查其有無傷勢或外力介入，研判許父可能因病死亡的原因較大，最終許女及其妹妹也對於父親死因無意見。

劉員提醒許女要通知葬儀社人員協助大體送往殯儀館，卻見到許姓姊妹倆十分憂心忡忡，劉員透過埤林里里長蔡志紅得知原來許女母親才於12月7日也因病剛過世，雙親接連往生，讓姊妹倆無法負荷龐大治喪費用，且親戚們都不願幫忙，劉員與蔡里長熱心的介紹一間禮儀公司。

禮儀公司詹經理得知姊妹倆困境後，立即表示會全程協助處理父親及母親的後事，不會收取任何費用外，於治喪期間還自掏腰包準備奠儀讓姊妹倆先渡過難關，讓許姓姊妹這時才得以鬆一口氣，相當感謝劉啟瑞偵查佐、蔡志紅里長及禮儀社詹經理的幫忙，讓她們順利完成雙親的後事。

新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞（見圖）獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區許姓男子上周五因病倒臥家中，其女兒發現時已無生命跡象，其妻前兩天也才因病過世，三天頓失兩至親，土城偵查隊鑑識小隊偵查佐劉啟瑞（見圖）獲悉許男家境貧困，與土城區埤林里長蔡志紅聯手找禮儀公司協助處理治喪事宜，業者也完全不收費，讓死者女兒感謝不已。記者王長鼎／翻攝

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