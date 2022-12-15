一日2起 台中馬尾女警機警阻詐

詐騙集團猖獗！台中市豐原區前天一連發生2起民眾操作匯款，險遭詐騙案例，所幸女警廖婉凌與警員廖經瑋發現詐團所傳資料明顯經過修圖、竄改，提醒一對中年夫妻與七旬老翁別上當，及時保住錢財。

前天上午10點多，豐原所員警廖婉凌、廖經瑋接獲銀行行員報案。50歲劉男在臉書認識詐騙集團假冒的陳姓女子，對方請劉男幫忙支付最後一期保費13萬元，並承諾月底會分2筆償還；劉與妻子到銀行辦理預借現金匯款，行員察覺有異報警。

紮著馬尾的女警廖婉凌仔細查證，發現受款帳戶已是停業公司，再查看陳姓女子傳的身分證照片，明顯經過修圖竄改。廖婉凌分析給劉姓夫婦聽，夫妻驚覺差點受騙，感謝行員與警方及時阻詐。

1小時過後，一名70歲謝姓老翁以投資為由，要將2.6萬元存到他人帳戶，但該帳戶近期金流異常，行員趕緊報警。

員警廖婉凌、廖經瑋到場耐心勸說，老翁才鬆口吐實，在LINE上認識許姓女子，許女子推薦他用某投資APP申購股票，就能享有高獲利，老翁得知後要依APP客服指示，匯款到指定帳戶購入股票，想趁年節前大賺一筆。

警方查證，該投資APP短短幾天已遭通報詐騙，詐騙金額高達600萬元。謝翁聽後慶幸警方與行員立即阻詐，將現金放回自己皮包內。