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台中民宅佛堂起火 四口之家聽消防局「塞門縫」避煙待援成功避難

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在今天凌晨4時許發生火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒火煙，消防局人員指示住戶一家四口，以塞門縫的方式，在3樓房間內就地避難，消防隊破門後成功搶救，無傷勢送醫觀察。

台中市消防局在今天凌晨4時許獲報，北屯區祥順路二段的透天民宅傳出火警，消防隊到場發現，民宅為樓高5樓透天，1樓做為佛堂用途，住戶有裝設獨立式住宅用火災警報器，火煙竄出時，住在屋內的一家四口（兩成人、兩幼童）無法第一時間逃生。

消防局勤指中心人員，在報案電話中，引導住戶一家四口，以關門塞門縫，等待救援的方式，在3樓房間內避難。

消防隊破門搶救，順利救出4人，意識清楚，但4人因情緒緊張、驚嚇過度，以預防性送醫觀察，初估現場燃燒面積約15平方公尺，起火原因待後續調查釐清。

台中市消防局提醒，居家請注意用火用電安全，安裝合適消防安全設備。

台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區一棟透天民宅在凌晨傳出火警，警、消到場時，一樓佛堂已冒出火煙，消防隊引導住戶一家四口就地避難，順利救出。圖／台中市消防局提供

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