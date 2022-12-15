疑行車糾紛…高雄情侶檔被2車追逐 失控撞民宅遭毆掛彩

高雄林姓情侶檔今天清晨4時57分許，開車行經五福一路、金門街口時，疑遭2輛轎車擦撞，雙方共3車在高雄市區追逐，行經四維一路、河南路口時，林姓情侶檔轎車失控撞入民宅，林男與女友下車後遭追車的7人痛毆還被噴灑辣椒水，警方現已組成專案小組全力偵辦中。

警方調查，林男今清晨載著林姓女友，開車行經五福一路、金福街口時，疑在該路口與兩輛車發生擦撞，雙方隨即展開追逐，行經苓雅區時，林男疑過彎失控，撞入民宅追逐才停止。

但追車的一夥兩輛車共7人，見林男失控仍上前拉出他與女友，朝兩人痛毆並噴灑辣椒水，兩人傷勢輕微，僅受擦挫傷，送醫後無大礙。

警方接獲報案時到場，歐人的7人已逃逸，林男、林女滿臉驚恐，向到場員警描述整段追逐過程，目前苓雅分局、高雄市刑大已組成專案小組全力偵辦。