台南火化場路旁發現一具男屍 肚子插1把刀死亡多日

台南市南區火化場附近里民昨晚發現有名老翁倒臥路邊，肚子上插了一把刀，當場嚇壞了，趕緊報警，警方據報後趕往現場採證，發現死者全身僵硬，死亡約2至3天，警方循線找到家屬，查出死者年約80多歲老翁，周一被家屬通報為失蹤人口，懷疑久病厭世，今天通報相報，釐清死因。

警方循線在死者身上找到身分證件，迅速找到家屬，家屬因他周一外出後不見蹤影，還報失蹤人口，經到場指認無誤。據了解，死者留有遺書，指其病痛纏身等語，交待後事。

然而，死者肚子上插了一把刀，脖子也有傷口，警方慎重起見，封鎖現場採證，循線找到他在北區某連鎖商店買了刀子，今天上午通報檢方相驗，釐清死因。

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