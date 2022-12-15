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陌生男遊說當海外包租婆 她一口氣匯12萬美金遭警阻
高市60歲鍾姓婦人和陌生男子加Line後，對方聲稱投資柬埔寨房地產可穩賺不賠，遊說她當「海外包租婆」，鍾聽信詐團話術，到銀行匯款12萬美金(約台幣360萬)，行員和警方勸阻「辛苦錢不好賺」，並搬出案例教育，才驚醒鍾婦發財夢。
前鎮警警分局復興路派出所警員王冠程、陳威佃，執行巡邏勤務，9日下午1時許，接獲銀行報案，指稱有婦人疑似遭到詐騙，隨即趕抵銀行了解。
警方進入銀行後，發現60歲的鍾姓婦人，執意要匯款12萬美金，於是詢問鍾匯款原因，鍾婦表示，有陌生男子加入她的Line好友，對方每天噓寒問暖關心，後來遊說她投資柬埔寨房地產，還說穩賺不賠，可實現當「海外包租婆」的財富夢想。
鍾婦向警方表示，因對方知道她存款有約360萬存款，於是要她到銀行將存款轉為12萬美金至指定戶頭，她認為只是小錢，想說投資賺錢也無妨，才聽對方的話照做。
警方苦勸鍾婦，「這是詐騙集團亂槍打鳥的，一筆12萬美金耶，姐啊，錢辛苦賺來的，有時要想一下，一念之間，我們看太多相同類似案例，很多人被騙」，並當場以被害人遭詐騙手法向鍾解說，她才相信警方說詞，驚覺自己險些落入詐騙圈套，感謝警方保住她的辛苦錢。
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