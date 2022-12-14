粗心婦忘停車位置 警細心尋回

台北市一名陳姓女子，到台大醫院就醫，卻對環境不熟，忘了機車停放位置，中正警一分局仁愛路派出所獲報後，警員黃頎順趕赴現場，透過監視器鎖定陳女機車停放位置，果然順利找回陳女愛車。

警方表示，陳女日前從桃園到台大醫院就醫，將機車停放在機車格後就進入醫院內，直到就醫結束，因人生地不熟，忘了機車停放位置，找了好久都找不著，只好報警。

中正警一分局仁愛路派出所警員黃頎順接獲報案趕往現場，先是耐心詢問陳女停車時間、路線，再搭配調閱監視器後，推測機車應該停放在中央聯合辦公大樓附近，便逐一到中正區徐州路、中山南路等周邊停車格尋找。