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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

粗心婦忘停車位置 警細心尋回

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名陳姓女子，到台大醫院就醫，卻對環境不熟，忘了機車停放位置，中正警一分局仁愛路派出所獲報後，警員黃頎順趕赴現場，透過監視器鎖定陳女機車停放位置，果然順利找回陳女愛車。

警方表示，陳女日前從桃園到台大醫院就醫，將機車停放在機車格後就進入醫院內，直到就醫結束，因人生地不熟，忘了機車停放位置，找了好久都找不著，只好報警。

中正警一分局仁愛路派出所警員黃頎順接獲報案趕往現場，先是耐心詢問陳女停車時間、路線，再搭配調閱監視器後，推測機車應該停放在中央聯合辦公大樓附近，便逐一到中正區徐州路、中山南路等周邊停車格尋找。

最後果然在中央聯合辦公大樓前的人行道，找回陳女愛車，陳也對警方積極協助表示萬分感謝。

中正警一分局仁愛路派出所警員為陳女尋回愛車。記者邱奕能／翻攝
中正警一分局仁愛路派出所警員為陳女尋回愛車。記者邱奕能／翻攝

台大醫院 監視器 人行道

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