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花蓮瑞穗林道車禍 大貨車翻落山坡釀2死
花蓮瑞穗林道約3公里處，今天中午發生一起大貨車翻落山坡意外，車上乘客當場死亡，駕駛送醫後也宣告不治，這輛大貨車為山區礦場的車輛，疑似陡坡煞車不及釀禍，詳細事故原因由警方調查釐清。
這起事故發生在今天12點40分左右，瑞穗林道約3公里處下坡路段，一輛載運石材的大貨車，不明原因滑落約3公尺的山坡下方林道，車頭擋風玻璃破掉，車上男乘客當場死亡，男性駕駛受困車內，一度還能告訴消防員下身無力，脫困後卻在送醫途中失去生命跡象，急救後仍宣告不治。
玉里警分局說，大貨車在下山時，可能操作車輛不當或是天雨路滑，整輛車都滑落到山坡下，2人傷重不治，將詳細調查事故原因。提醒用路人，最近天候不穩定，山區道路容易因雨溼滑，請減速慢行確保行車安全。
據了解，發生事故的礦場只有少量開採，礦場場長立即前往處理，對於發生車禍事故感到無奈，全力協助警方、檢察官處理，也將與家屬溝通後續事宜。
有瑞穗鄉民說，瑞穗林道2公里至6、7公里路段，大約有5公里都是之字形連續陡坡路段，下山車輛一定要控制煞車及車速，才不會導致車輛失控。
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