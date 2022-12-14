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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

82歲翁要匯百萬「裝潢費」 警到場果真又查出是被詐騙

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蕭姓老翁誤信詐欺話術，欲匯出199萬元購買靈骨塔位做投資，依詐團指示向銀行行員佯稱匯出巨款是為了「裝潢房屋」，行員仍察覺異狀報警處理，員警及時攔阻，蕭翁才驚覺受騙、保住積蓄。

台北市中山分局長安東路派出所11月25日獲報，轄內台新銀行行員指稱，有民眾貌似遭受詐騙，急欲匯出百萬巨款，需要警方協助。

員警獲報到場，發現82歲蕭翁準備匯出199萬元至指定帳戶，稱「裝潢房屋」所需，施工細節卻交代不清，行員及員警列舉相關詐欺案例，蕭翁才坦承是要投資靈骨塔位。

員警說明，蕭翁極可能遇上靈骨塔假投資詐騙，巨款匯出可能就追不回來了，並搜尋相關新聞報導，剖析詐欺手法，蕭翁才意識到自己遭受詐騙，幸好行員及員警及時攔阻，才保住畢生積蓄。

警方呼籲，近日常有詐騙集團為規避行員及警方關懷提問，引導民眾藉故「裝潢費」「工程款」等用途，匯出巨款，此為詐騙徵候，應立即撥打165或110專線查證，避免遭受詐騙。

行員、員警向蕭翁說明相關詐欺手法。記者李隆揆／翻攝
行員、員警向蕭翁說明相關詐欺手法。記者李隆揆／翻攝
行員、員警向蕭翁說明相關詐欺手法。記者李隆揆／翻攝
行員、員警向蕭翁說明相關詐欺手法。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 詐欺

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