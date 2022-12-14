82歲翁要匯百萬「裝潢費」 警到場果真又查出是被詐騙
蕭姓老翁誤信詐欺話術，欲匯出199萬元購買靈骨塔位做投資，依詐團指示向銀行行員佯稱匯出巨款是為了「裝潢房屋」，行員仍察覺異狀報警處理，員警及時攔阻，蕭翁才驚覺受騙、保住積蓄。
台北市中山分局長安東路派出所11月25日獲報，轄內台新銀行行員指稱，有民眾貌似遭受詐騙，急欲匯出百萬巨款，需要警方協助。
員警獲報到場，發現82歲蕭翁準備匯出199萬元至指定帳戶，稱「裝潢房屋」所需，施工細節卻交代不清，行員及員警列舉相關詐欺案例，蕭翁才坦承是要投資靈骨塔位。
員警說明，蕭翁極可能遇上靈骨塔假投資詐騙，巨款匯出可能就追不回來了，並搜尋相關新聞報導，剖析詐欺手法，蕭翁才意識到自己遭受詐騙，幸好行員及員警及時攔阻，才保住畢生積蓄。
警方呼籲，近日常有詐騙集團為規避行員及警方關懷提問，引導民眾藉故「裝潢費」「工程款」等用途，匯出巨款，此為詐騙徵候，應立即撥打165或110專線查證，避免遭受詐騙。
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