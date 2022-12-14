詐騙手法層出不窮 高雄這5種手法最騙人

詐騙集團的詐騙手法層出不窮，不少人一不小心就上當，高雄市刑警大隊統計出今年5種最常見騙術，發覺在高雄最易令人上當的騙術是假投資圈套，警方光阻詐金額高達4億多元。高市刑大因此設「反詐走廊」，希望讓民眾能明瞭詐團的手法。

高雄市刑警大隊統計，今年至12月9日，高雄市共發生2642件受騙案，比去年減少149件，警方及時攔阻民眾受騙的案件數有976件，比去年多阻詐158件，今年警方阻詐金額高達4億4380萬多元，比去年增加1億8600萬餘元，阻詐比率約73％。

高雄市警方發現，今年騙最多人的前5種騙術，分別是「假投資」562件、「解除分期付款」438件、「購物廣告」296件、「假網拍」237件、「猜猜我是誰」145件，其中，解除分期付款、假網拍、猜猜我是誰的手法都比去年少，但假投資比去年增加25件、一般購物廣告詐騙案也增加6件。