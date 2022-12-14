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詐騙手法層出不窮 高雄這5種手法最騙人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

詐騙集團的詐騙手法層出不窮，不少人一不小心就上當，高雄市刑警大隊統計出今年5種最常見騙術，發覺在高雄最易令人上當的騙術是假投資圈套，警方光阻詐金額高達4億多元。高市刑大因此設「反詐走廊」，希望讓民眾能明瞭詐團的手法。

高雄市刑警大隊統計，今年至12月9日，高雄市共發生2642件受騙案，比去年減少149件，警方及時攔阻民眾受騙的案件數有976件，比去年多阻詐158件，今年警方阻詐金額高達4億4380萬多元，比去年增加1億8600萬餘元，阻詐比率約73％。

高雄市警方發現，今年騙最多人的前5種騙術，分別是「假投資」562件、「解除分期付款」438件、「購物廣告」296件、「假網拍」237件、「猜猜我是誰」145件，其中，解除分期付款、假網拍、猜猜我是誰的手法都比去年少，但假投資比去年增加25件、一般購物廣告詐騙案也增加6件。

警方表示，今年可能受疫情影響，不少人尋找投資管道，令詐騙集團有機可乘，受騙人因不熟悉投資項目，受慫恿投資股票、虛擬貨幣，誤入詐團所設的仿真投資網站，匯款後便有去無回，近2年高雄因假投資騙局上當的人最多。

高雄市刑大設立反詐走廊，在圍牆刊出詐騙集團常用騙術。記者林保光／攝影
高雄市刑大設立反詐走廊，在圍牆刊出詐騙集團常用騙術。記者林保光／攝影

詐騙集團 高雄市

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