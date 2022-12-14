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寒流來襲氣溫驟降 北市艋舺公園今2街友死亡
近來寒流來襲氣溫驟降，台北市萬華區艋舺公園內，在今天清晨5點多、8點多各發生一起街友死亡案件；轄區警方萬華分局獲報後趕到現場，2起都沒有外力入侵跡象，死因警方還在調查中。
今天凌晨5點37分左右，一名79歲的林姓男子在艋舺公園內路倒，余姓保全（25歲）經過察覺，朝林男呼叫，但都沒有得到回應，余打119報案，經救護人員檢查，林男已身亡。
另一名58歲廖姓男子倒臥在龍山寺地下商場男廁內，直到今天上午8點多時，涂姓清潔人員掃到男廁第3間廁所，門鎖住敲門也無回應，當他從隔壁廁所查看時，才發現廖男倒臥在馬桶上而報警。
警方聯繫廖男親屬，經鑑識人員採證，無外力入侵跡象，遺體由葬儀社移往二殯，等待檢察官司法相驗。
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