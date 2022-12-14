離職男子騎機車行竊 安南警識破查緝到案

41歲王姓男為工程行離職員工，10月19日在台南市安南區海佃路建築工地，涉嫌偷取方姓被害人包包，台南市警三分局員警調查後，以車追人，查出王涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

安南派出所於10月19日14時許接獲民眾報案，稱在安南區海佃路上房屋建築工地內的包包遭竊，員警立即趕至現場並調閱監視器掌握犯嫌駕駛機車，該車主表示車子長期提供公司員工使用。

據了解，方當天 與員工在建築工地忙碌，一時方便將隨身包包放置在柱子旁。沒想到，竊賊趁工人不注意走入工地將包包竊走，共損失現金、手機、喇叭等物，共價值4萬5000元，急忙請警方協助。

警員謝承恩、顏伯庭經勘查現場、調閱監視器掌握竊賊使用白色機車，通知車主孫男到案說明，孫表示，已調任至離島工作一段時間，機車便提供公司員工使用，不清楚案發時，何人借用駕駛。員警至車主所任職的公司查訪，鎖定竊賊為工程行離職員工王姓男子。