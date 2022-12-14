影／淡水孕婦羊水破裂！警車鳴笛開道急奔醫院

新北市有1名陳姓男子日前焦急衝進淡水警分局中正路派出所求援，因為她的孕妻羊水破裂即將臨盆，由於正值上班交通尖峰時段，警方決定駕車協助開道引導，沿途鳴笛護送直奔台北榮總醫院，只花20分鐘順利趕抵。

陳姓男子是在7日上午8時許，前往派出所求援，他說當天清晨妻子突然羊水破裂，原本想自行開車送到醫院，但是途中發現車流量實在太大，擔心延誤就醫，於是中途繞到派出所請求協助。

警方先確認孕婦的狀況良好，隨即安排由警員陳國平駕車引導，沿途鳴笛並廣播請前方車輛禮讓，原本至少需要35分鐘車程，只花大約20分鐘趕抵北投的台北榮總，平安護送孕婦到達醫院。