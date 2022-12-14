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影／淡水孕婦羊水破裂！警車鳴笛開道急奔醫院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名陳姓男子日前焦急衝進淡水警分局中正路派出所求援，因為她的孕妻羊水破裂即將臨盆，由於正值上班交通尖峰時段，警方決定駕車協助開道引導，沿途鳴笛護送直奔台北榮總醫院，只花20分鐘順利趕抵。

陳姓男子是在7日上午8時許，前往派出所求援，他說當天清晨妻子突然羊水破裂，原本想自行開車送到醫院，但是途中發現車流量實在太大，擔心延誤就醫，於是中途繞到派出所請求協助。

警方先確認孕婦的狀況良好，隨即安排由警員陳國平駕車引導，沿途鳴笛並廣播請前方車輛禮讓，原本至少需要35分鐘車程，只花大約20分鐘趕抵北投的台北榮總，平安護送孕婦到達醫院。

淡水警分局表示，基於為民服務，緊急情狀可以安排警車協助開道護送，但是警方畢竟沒有救護設備與專長，因此呼籲民眾若有緊急醫護需求，仍應優先撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。

孕妻破水即將臨盆，卻遇上交通尖峰時段，陳姓男子焦急到派出所請求警方協助。記者林昭彰／翻攝
孕妻破水即將臨盆，卻遇上交通尖峰時段，陳姓男子焦急到派出所請求警方協助。記者林昭彰／翻攝
警車鳴笛開道護送，並廣播請前方車輛禮讓。記者林昭彰／翻攝
警車鳴笛開道護送，並廣播請前方車輛禮讓。記者林昭彰／翻攝
淡水1名孕婦急產，警車緊急開道護送趕抵北市榮總醫院。記者林昭彰／翻攝
淡水1名孕婦急產，警車緊急開道護送趕抵北市榮總醫院。記者林昭彰／翻攝

淡水 孕婦

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