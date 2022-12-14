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神像失竊8小時破案 織襪芭樂節前土地公回歸坐鎮
彰化縣社頭鄉芭樂市場內供奉的土地公神像在社頭織襪芭樂節前被偷走，警方在8小時內查獲劉姓男子涉嫌偷走神像，將他逮捕，也讓神像再回到芭樂市場，讓主辦單位及店家順利祭拜，活動也圓滿舉行。
警方是6日接獲報案，社頭鄉芭樂市場內供奉的土地公神像約在月6日清晨5點遭人竊走，由於12月9日至11日將在社頭鄉果菜市場舉辦一年一度的社頭織襪芭樂節活動，開幕前3天公所及商家正準備舉辦土地公祭祀前，卻發現市場內供奉的土地公神像不翼而飛，緊張的快報警。
警方迅速調閱監視器，發現社頭鄉43歲劉姓男子涉嫌於清晨騎乘腳踏車到市場偷走土地公神像返家，警方在8 小時後逮到劉男，劉男對於為何偷神像也支吾其詞，交代不清，警方依竊盜罪將他移送法辦。
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