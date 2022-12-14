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220元晚餐來不及享用就被偷 竊嫌落網辯稱「這不是她」
高雄52歲楊姓女子為偷竊慣犯，日前涉嫌偷走女騎士掛在機車前方置物架的市值220元的晚餐；事後失主報警，警循線找到楊女，她矢口否認偷竊，還辯稱竊嫌穿著、特徵很普遍，也不是她；因特徵高度相符，警詢後，仍將人依法函送。
楠梓警分局右昌派出所，12月11日傍晚5時許，接獲呂姓女子報案稱，到德民路賣場購物，把晚餐掛在機車前方置物架，未料採買完要離開時，卻發現晚餐卻不翼而飛。
呂女氣憤表示，花了220元購買丼飯、魚湯、甜點及飲料組成「套餐」，想不到還來不及享用就被偷，盼警方替她揪出竊嫌。
警方獲報後，調閱周邊監視器，逐步過濾影像，發現一名身穿深色長袖襯衫、淺色長褲、黑色長筒雨鞋、配戴腰包、騎著黑色摺疊自行車的楊女涉有重嫌。
確認身分後，經訪查找到楊女，並帶回派出所釐清案情；但她矢口否認有偷別人晚餐，還辯稱這樣的穿著很普遍，也有很多人騎黑色單車。
據了解，楊女有竊盜、毀損等前科，且已非第一次行竊，還是地方頭痛人物，也經常與鄰居發生爭執，甚至四處檢舉他人，加上監視器影像犯嫌特徵與楊相符，因此警方未採信說詞，將她依法函送。
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