路口變換車道行進交錯 婦載幼女人仰馬翻

高雄市鳳山區捷運鳳山站外路口交會，昨天1名婦人騎機車載幼女，與同向的機車騎士匯入路口後，婦人準備在前方路口右轉，但旁邊的機車騎士卻要直行，2車行進方向交錯，撞得人仰馬翻，幼女還被壓在機車下，令路人吃驚連忙救人。

昨天上午8時50分許，複姓張簡的女子（23歲）騎機車載3歲的幼女，與陳姓男子（66歲）沿鳳山區中山西路，進高雄捷運鳳山站外的多路交會路口，要匯入鳳山區光遠路後才出車禍。這處路口是自由路、中山西路、中華街、復興街、光遠路等道路交會路口。

據了解，張簡女子騎車進入路口後，準備在前方的光遠路與中山路口右轉，機車才慢慢向右偏移，要到右轉專用道，但是，右側的陳姓騎士要直行，2輛機車才在過了路口發生碰撞，雙方摔得人仰馬翻。後方車輛駕駛人發現張簡女子的幼女被壓在機車下，趕緊上前幫忙扶起機車救人，幸3人都只受輕微擦傷。