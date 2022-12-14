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防滑厚紙板害人慘摔 法官認沒吸水沒用 飲料店得賠65萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

郭姓手搖飲料店員在櫃台前鋪厚紙板防滑，結果害林姓顧客失足摔倒，造成左側髖關節脫位、左髖臼骨裂，林女在醫院住了22天才出院，向郭女及王姓飲料店負責人提告，求償75萬餘元，法院審理後，認為防滑的厚紙板要吸水才有效果，當天地板乾燥根本沒用，認為業者有過失，判郭女、王女要賠償65萬餘元。

判決指出，前年7月25日中午12時許，林女到高醫附近的手搖飲料店購買飲料，結帳後準備離開時，卻踩到郭女鋪在櫃檯前的厚紙板，整個人失足重摔，送醫後發現左側髖關節脫位、左髖臼骨裂，不僅住院22天，還因手傷休養3個月無法工作。

王女質疑郭女等人任意在店門口鋪厚紙板，害她踩到滑倒受傷，包含醫藥費、工作損失、精神慰撫金等，合計求償75萬2974元。

王姓業者挨告後，承認有請郭女在店門口鋪設厚紙板，但當時是擔心客人飲料或杯身水珠滴落，造成地面溼滑，才會鋪紙板吸水、防滑，而且林女當時是右側身體撞擊地點，受傷部位卻集中於左側並不合常理。

雄院法官審理時，法官勘驗監視器畫面，確認林女踩到厚紙板滑倒時，紙板曾經移位，認定是她確實是踩到厚紙板滑倒沒錯；另外，林女受傷時就立刻就醫，雖然是右側身軀倒臥地面，但經醫師回復，左髖脫位通常不是由直接撞擊髖部引起，確認傷勢是跌倒造成。

法官認為，厚紙板用處雖然是防滑，但吸水後因不易移動，才具有防滑效果，但郭女鋪設當天地面乾燥，紙板不僅無法吸水發揮功能，還能輕易移動，更容易使人失足滑倒，因此認定業者有過失，包含醫藥費、看護費、工作損失、精神慰撫金等，判郭女、王女要賠林女共65萬2974元。

高雄一家飲料店拿厚紙板鋪在地面防滑，結果反而造成顧客受傷，法院判業者得賠65萬元。示意圖。本報資料照片
高雄一家飲料店拿厚紙板鋪在地面防滑，結果反而造成顧客受傷，法院判業者得賠65萬元。示意圖。本報資料照片

手搖飲料

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