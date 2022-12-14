桃警清樓救出2天沒吃喝臥床婦 廢棄大樓驚見通緝犯

桃園警分局景福派出所執行清樓專案，昨晚查訪時遇民眾報案，稱鄰居2天沒出門、也沒接電話，到場發現59歲的女房客因病無法動彈，已2天沒進食，趕緊通知119將她送醫；細心員警今天還在廢棄大樓找到窩藏的詐欺通緝犯，依法將她解送歸案。

景福派出所副所長黃福源及警員吳育萱昨傍晚6時40分許執行清樓專案，查訪轄內各出租套房，在民權路遇到一位民眾盧先生，他表示自己樓下鄰居王姓女子（59歲）已兩天不見人影，房東打電話她沒接，就委託他去察看，但敲門都無人回應，擔心她是否出意外。

員警立即請盧男帶路前往察看，不斷敲門都無回應，見套房的窗戶被紙糊住，細聽下傳來微弱的呼救聲，員警立即揭開紙張查看，發現王女躺在屋內床上無法動彈，吳員立即通報消防人員前來協助救護，黃員則推開窗戶探手進去把門打開。

警方詢問得知，原來王女兩天前舊疾復發，倒在床上無法動彈，期間有聽到敲門聲，但是因門窗密閉，自己氣息虛弱，呼救聲沒能被聽見，已整整餓了兩天，意識不清，剛才聽到窗戶紙被撕開的聲音，才又突然醒過來。

員警安慰王女再忍耐一下，「救護車馬上到！」王女則用微弱聲音說「謝謝」，救護人員迅速趕到，立即將她送醫院治療，員警則聯繫家屬到院照顧，目前身體狀況恢復良好。

另景福所警員張順棋及詹學慶今早8時許清查轄內和平路某廢棄大樓，大樓內雖堆滿廢棄物，兩人仍細心逐層訪查，果然發現5樓某房間有人居住。

一名黃姓女子（40歲）前來應門，看到員警顯得很緊張，原來她因涉嫌詐欺案件遭桃園地檢署發布通緝中，頻頻詢問「是不是詐欺案判3個月那條？」