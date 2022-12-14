快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃警清樓救出2天沒吃喝臥床婦 廢棄大樓驚見通緝犯

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警分局景福派出所執行清樓專案，昨晚查訪時遇民眾報案，稱鄰居2天沒出門、也沒接電話，到場發現59歲的女房客因病無法動彈，已2天沒進食，趕緊通知119將她送醫；細心員警今天還在廢棄大樓找到窩藏的詐欺通緝犯，依法將她解送歸案。

景福派出所副所長黃福源及警員吳育萱昨傍晚6時40分許執行清樓專案，查訪轄內各出租套房，在民權路遇到一位民眾盧先生，他表示自己樓下鄰居王姓女子（59歲）已兩天不見人影，房東打電話她沒接，就委託他去察看，但敲門都無人回應，擔心她是否出意外。

員警立即請盧男帶路前往察看，不斷敲門都無回應，見套房的窗戶被紙糊住，細聽下傳來微弱的呼救聲，員警立即揭開紙張查看，發現王女躺在屋內床上無法動彈，吳員立即通報消防人員前來協助救護，黃員則推開窗戶探手進去把門打開。

警方詢問得知，原來王女兩天前舊疾復發，倒在床上無法動彈，期間有聽到敲門聲，但是因門窗密閉，自己氣息虛弱，呼救聲沒能被聽見，已整整餓了兩天，意識不清，剛才聽到窗戶紙被撕開的聲音，才又突然醒過來。

員警安慰王女再忍耐一下，「救護車馬上到！」王女則用微弱聲音說「謝謝」，救護人員迅速趕到，立即將她送醫院治療，員警則聯繫家屬到院照顧，目前身體狀況恢復良好。

另景福所警員張順棋及詹學慶今早8時許清查轄內和平路某廢棄大樓，大樓內雖堆滿廢棄物，兩人仍細心逐層訪查，果然發現5樓某房間有人居住。

一名黃姓女子（40歲）前來應門，看到員警顯得很緊張，原來她因涉嫌詐欺案件遭桃園地檢署發布通緝中，頻頻詢問「是不是詐欺案判3個月那條？」

據了解，黃女擔任詐欺集團人頭帳戶而涉案，因不想入獄執行，便躲到廢墟內，以為警察不會找上門，沒想到還是被查獲。

黃姓女子涉詐欺案被通緝，藏身廢棄大樓，今早被逐層訪查的景福所員警找到，遭解送歸案。記者楊湛華／翻攝
黃姓女子涉詐欺案被通緝，藏身廢棄大樓，今早被逐層訪查的景福所員警找到，遭解送歸案。記者楊湛華／翻攝
桃園區王姓婦人舊疾復發，臥床兩天不吃不喝，昨晚經景福派出所員警查訪，終於獲救。記者楊湛華／翻攝
桃園區王姓婦人舊疾復發，臥床兩天不吃不喝，昨晚經景福派出所員警查訪，終於獲救。記者楊湛華／翻攝

詐欺 通緝

延伸閱讀

中捷綠線市府站冠德得標 打造正七期208公尺高大樓

北市康華大飯店、國泰人壽大樓都核准危老改建

路邊驚見「巨無霸溫度計」鑲嵌大樓 網：有溫度的社區

新北捷運第2處開發大樓開工 中和5案帶動周邊商業發展

相關新聞

寒流來襲氣溫驟降 北市艋舺公園今2街友死亡

近來寒流來襲氣溫驟降，台北市萬華區艋舺公園內，在今天清晨5點多、8點多各發生一起街友死亡案件；轄區警方萬華分局獲報後趕到...

影／太玄宮遭摑女還原始末！稱「不是巴掌」被眼鏡刮傷

苗栗頭份鎮太玄宮今(14)日下午舉行記者會，澄清「乩童賞信徒巴掌」影片爭議，並還原影片始末，對此，疑似遭賞巴掌的宋姓女工...

花蓮瑞穗林道車禍 大貨車翻落山坡釀2死

花蓮瑞穗林道約3公里處，今天中午發生一起大貨車翻落山坡意外，車上乘客當場死亡，駕駛送醫後也宣告不治，這輛大貨車為山區礦場...

台南市北區公園路汽、機車車禍 女騎士四肢受傷送醫

19歲簡姓女子今天上午8點多騎乘機車行經台南市北區公園路口，與50歲陳姓女子駕駛轎客車發生碰撞，簡女被撞後四肢及頸部

82歲翁要匯百萬「裝潢費」 警到場果真又查出是被詐騙

蕭姓老翁誤信詐欺話術，欲匯出199萬元購買靈骨塔位做投資，依詐團指示向銀行行員佯稱匯出巨款是為了「裝潢房屋」，行員仍察覺...

詐騙手法層出不窮 高雄這5種手法最騙人

詐騙集團的詐騙手法層出不窮，不少人一不小心就上當，高雄市刑警大隊統計出今年5種最常見騙術，發覺在高雄最易令人上當的騙術是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。