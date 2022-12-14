淡水失智阿嬤走進派出所 問「我家在哪裡？」
新北市淡水區1名76歲老婦日前獨自走進水碓派出所，詢問值班警員「妳知道我家在哪裡嗎？」原來她因為失智，散步之後想不起回家的路。警員蕭婉如耐心陪著聊天，還好老婦記得自己生日，才查出住址。
老婦是在10日清晨6時許，步履蹣跚走進淡水警分局水碓派出所，開口就問「妳知道我家在哪裡嗎？」警員蕭婉如一頭霧水，但發現老婦人露出無助神情，連忙請她先坐下休息喝水，陪著閒聊舒緩心情。
原來婦人因年邁輕微失智，記憶零碎且片段，當天清晨出門散步，忘了回家路線，剛好經過派出所，便進入尋求警方協助。
稍後老婦情緒漸漸緩和，回想起自己的姓名及出生年月日，警員游淳翔利用警政系統比對過濾，查出她的身分及家屬聯繫方式，順利連絡上家人，可是老婦平常獨居又忘了帶鑰匙，家屬一時也沒法趕到派出所，員警最後決定開車護送她回家。
警方提醒家屬並呼籲民眾，盡可能不要讓老人獨自出門，若無法避免，最好讓長輩隨身攜帶姓名及聯絡電話，或是配掛防走失愛心手鍊，以防意外走失，可供聯繫。
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