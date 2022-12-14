88歲老婦寒風站立街頭 警員一眼認出助返家
88歲章姓老婦人昨天日下午3點多，自行從家中外出後，在中西區慶中街走失，警方接接獲民眾報案後到場，員警一眼便認出她的身分，立即通知他兒子前來將她帶返家，警方高效率的表現深獲家屬感謝。
台南市警二分局南門派出所警員，昨天下午3點多接獲報案，在中西區慶中街與樹林街口有迷失老人需要員警的協助，民眾表示該名老婦人坐在路邊久久不離去，見年事已高且行動緩慢，便報警以儘速聯繫家人前來接回。
警方到場立即認出這名88歲的章姓老婦，隨即載返派出所查詢先前留存的資料，順利聯繫上老婦的家屬，通知他們前來接回，家屬對於老婦人再度被南門派出所尋獲，感到非常訝異，非常謝謝員警的協助。
原來該章姓老婦曾走失數次，偶而獨自外出散步卻忘記如何回家，是南門派出所員警常見的熟面孔，老婦因為在家無聊便出去走走，卻忘記回家路，所幸南門所員警一眼認出老婦，最後聯繫上在工作的兒子前來接回。
警二分局表示，民眾家中若有經常或可能會走失長輩或家屬，除可向社會局申請核發愛心手鍊，可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如有走失時，將可即時快速辨識身分，以迅速協助送返家中。
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