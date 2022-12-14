想閃都沒得閃！砂石車國道狂瀉碎石 後方至少8車遭殃
一輛砂石車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，不明原因車後斗開啟，導致車上所載碎石滾落，波及後方至少8輛車，有人車底刮傷甚至毀損貼上臉書，指「想閃都沒得閃！」對此，警方說明，將通知該肇事車主及駕駛人到案說明，並依法開罰。
昨天有網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」上傳24秒影片，畫面中，一輛砂石車，後方車斗不明原因開啟，導致許多碎石掉落路面，因國道車速快，也讓掉落的石頭高速滾動，波及後方車輛。
經查，這起案件發生在昨天下午12時45分許，地點在國道一號北向373到367公里路段（高雄端-五甲）。國道公路警察第五公路警察大隊統計，截至目前為止，已有8輛受害車輛的車主，在該路段受波及。
因該肇事砂石車，明顯違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款（汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭）的規定。
對此，國道警察表示，將依程序行文高速公路局及遠通公司，調閱事故路段CCTV影像及ETC門架資料，比對查證後，會通知肇事車主及駕駛人到案說明，查證後，將依法處3000元以上9000元以下罰鍰。
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