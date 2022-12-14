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想閃都沒得閃！砂石車國道狂瀉碎石 後方至少8車遭殃

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

一輛砂石車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，不明原因車後斗開啟，導致車上所載碎石滾落，波及後方至少8輛車，有人車底刮傷甚至毀損貼上臉書，指「想閃都沒得閃！」對此，警方說明，將通知該肇事車主及駕駛人到案說明，並依法開罰。

昨天有網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」上傳24秒影片，畫面中，一輛砂石車，後方車斗不明原因開啟，導致許多碎石掉落路面，因國道車速快，也讓掉落的石頭高速滾動，波及後方車輛。

經查，這起案件發生在昨天下午12時45分許，地點在國道一號北向373到367公里路段（高雄端-五甲）。國道公路警察第五公路警察大隊統計，截至目前為止，已有8輛受害車輛的車主，在該路段受波及。

因該肇事砂石車，明顯違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款（汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭）的規定。

對此，國道警察表示，將依程序行文高速公路局及遠通公司，調閱事故路段CCTV影像及ETC門架資料，比對查證後，會通知肇事車主及駕駛人到案說明，查證後，將依法處3000元以上9000元以下罰鍰。

國道一號北上高雄端至五甲路段，昨天下午一輛砂石車行經該處，不明原因車後斗開啟，導致碎石滾落，波及後方至少8輛車。圖／取自臉書社團
國道一號北上高雄端至五甲路段，昨天下午一輛砂石車行經該處，不明原因車後斗開啟，導致碎石滾落，波及後方至少8輛車。圖／取自臉書社團
國道一號北上高雄端至五甲路段，昨天下午一輛砂石車行經該處，不明原因車後斗開啟，導致碎石滾落，波及後方至少8輛車。圖／取自臉書社團
國道一號北上高雄端至五甲路段，昨天下午一輛砂石車行經該處，不明原因車後斗開啟，導致碎石滾落，波及後方至少8輛車。圖／取自臉書社團
有轎車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段散落碎石路面，導致車底盤受損嚴重。記者陳弘逸／翻攝
有轎車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段散落碎石路面，導致車底盤受損嚴重。記者陳弘逸／翻攝
一輛砂石車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，車上所載大小石塊因車斗開啟導致滾落，波及後方至少8輛車。記者陳弘逸／翻攝
一輛砂石車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，車上所載大小石塊因車斗開啟導致滾落，波及後方至少8輛車。記者陳弘逸／翻攝
昨天下午一輛砂石車行經國道一號北上高雄端至五甲路段，不明原因車後斗開啟，所載石塊滾落，造成後方車輛輪胎破損。記者陳弘逸／翻攝
昨天下午一輛砂石車行經國道一號北上高雄端至五甲路段，不明原因車後斗開啟，所載石塊滾落，造成後方車輛輪胎破損。記者陳弘逸／翻攝
一輛轎車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，遭砂石車掉落的石塊砸損車頭。記者陳弘逸／翻攝
一輛轎車昨天下午行經國道一號北上高雄端至五甲路段，遭砂石車掉落的石塊砸損車頭。記者陳弘逸／翻攝

國道 砂石

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