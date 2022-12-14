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假兒子來電調頭寸 媽媽匯50萬 打電話給真兒子報喜傻眼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市余姓婦人掉入「假親友」詐騙圈套，誤認打電話來的詐騙集團成員是她的兒子，並到郵局匯50萬元給「假兒子」。還好匯錢後馬上打電話給「真兒子」，沒想到兒子竟說沒跟她要錢周轉，急忙跟郵局求助並報案，還好仍來得及通知收匯銀行攔下這筆錢，保住她的老本。

基隆市警察局第一分局今天表示，忠二路派出所警員王庭威12日中午接獲轄內郵局報案，表示有名婦人疑遭詐騙，請求警方到場了解。

王庭威抵達郵局找到余姓婦人，她說接到一通電話，聽聲音像是她在外地的兒子，誤以為就是他。「假兒子」跟她說，因為現金周度出問題，急需用一筆錢償還貨款。余姓婦人因此出門，前往郵局匯款50萬元到「假兒子」。

完成匯款手續後，余姓婦人馬上打電話給「真兒子」，跟他說50萬元已經轉帳給他，要他去確認戶頭是否收到，結果兒子在電話那頭跟她說，並沒有缺錢，也沒有要她匯款，告訴她被騙了。

余婦急忙告訴郵局人員，剛剛匯出去的50萬元是被詐騙集團成員騙了，請求不要把錢匯出去。郵局人員得知後，通知收款方富邦銀行協助「攔截」這筆錢，並報請警方到場協助處理，在完成報案相關程序後，郵局、銀行和警方聯手擋下這起詐騙案，幫余姓婦人保住積蓄。

警方呼籲民眾，詐騙集團行騙手法多樣化，如果接獲要求匯款、轉帳等電話，請牢記「1冷靜、2確認、3報案」口訣，也可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

基隆市余姓婦人（右）誤認打電話來的詐騙集團成員是她的兒子，並匯50萬元給「假兒子」。匯錢後她打電話給「真兒子」才知被騙，還好仍來得及攔下這筆錢，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市余姓婦人（右）誤認打電話來的詐騙集團成員是她的兒子，並匯50萬元給「假兒子」。匯錢後她打電話給「真兒子」才知被騙，還好仍來得及攔下這筆錢，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市余姓婦人誤認打電話來的詐騙集團成員是她的兒子，並匯50萬元給「假兒子」。匯錢後她打電話給「真兒子」才知被騙，還好仍來得及攔下這筆錢，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市余姓婦人誤認打電話來的詐騙集團成員是她的兒子，並匯50萬元給「假兒子」。匯錢後她打電話給「真兒子」才知被騙，還好仍來得及攔下這筆錢，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團

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