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當庭罵檢察事務官「胖子」 法官以這理由判她無罪

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄51歲楊姓女子因不滿小貨車逆向，指控駕駛殺人未遂到地檢署申告，但因不滿檢方受理方式，辱罵檢察事務官「你有神經病」、「胖子」，甚至質疑對方沒資格做事務官；事後被依侮辱公務員罪起訴，但法院認言詞難構成侮辱，判她無罪。

判決指出，楊女去年7月15日向楠梓警分局加昌派出所，報案指某小貨車駕駛逆向行駛，並提告殺人未遂，經查並無此事，該駕駛獲不起訴處分，楊也因此涉嫌誣告罪遭起訴；未料，楊又於3月4日12時30分到橋頭地檢署申告。

當天下午，因楊女不滿受理方式，竟對檢察事務官辱罵「你有神經病，你去看醫生好不好」。過程中，楊相當不耐煩，反覆說著「煩死了」，還2度針對檢察事務官說「胖子，你聽我講完」、「胖子，你到底怎樣」，還說「所以我說你沒資格做事務官嘛，你看」。

據悉，僅因誣告案，雙方爭執近半小時，且整場申告庭足足耗費4、5個小時；後續檢方也依偵訊筆錄等證物，將楊女依侮辱公務員罪起訴；但楊堅稱否認犯行，還辯稱，該名檢察事務官把被害人變誣告來折磨他，當天如果可以正常作業，最晚3小時就好了，結果折磨好幾個小時。

法官勘驗當時錄音內容，認楊女用詞禮儀不佳，語氣不平和，甚至提高音量影響他人，也不能針對問題回答，並反應電腦螢幕跑掉、太慢、抱怨筆錄作太久、被重複的問題打斷思緒等狀況，雙方一來一往都帶有不滿情緒。

依據當下爭執情境，法官認為，楊女脫口說「神經病」在於表達思緒被打斷的不滿，「胖子」則是對外貌體態進行評斷，並無貶抑人格的犯意，至於質疑「沒資格做事務官」則是對該檢察事務官工作能力、工作方法的主觀評價，難認逾越適當合理評論。

因無充足證據證明楊女有誣告故意，及言詞難認構成侮辱，地院審理後，判她無罪，全案仍可上訴。

高雄51歲楊姓女子不滿檢方受理方式，在橋頭地檢署申告庭辱罵檢察事務官「你有神經病」、「胖子」。記者陳弘逸／攝影
高雄51歲楊姓女子不滿檢方受理方式，在橋頭地檢署申告庭辱罵檢察事務官「你有神經病」、「胖子」。記者陳弘逸／攝影

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