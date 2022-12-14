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影／未申領槍證 新北3原住民持自制獵槍遭法辦
新北市三峽警分局插角所所長及員警，昨天凌晨巡邏經過插角里，發現一輛汽車鬼祟行經攔車盤查，赫見車內3人身旁各放1支自制獵槍，經查3人雖有原住民身分，但未申領「原住民自制獵槍使用證」，連同相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例函送裁處。
經調查，宗男（28歲）、王男（29歲）、高男（22歲）3人皆具原住民身分，但未申領「原住民自制獵槍使用證」。昨天（13日）凌晨1時40分左右，3人各帶1把獵槍，乘坐一輛汽車準備到山區打獵，途中行經新北市三峽區插角里。
正巧，碰上轄區插角所所長劉銘輝及一名員警開車巡經，2員見凌晨有車經過直覺不尋常，立即攔車盤查，赫見宗、王、高3男身旁各放著一把獵槍，另查扣鋼珠彈132顆、自制彈殼33顆、自制撞針6個、通槍條3個、喜得釘80顆，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例第20條，函送裁處2000元以上2萬元以下罰鍰。
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