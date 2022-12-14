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涉偽造文書、故縱人犯…台南爆員警風紀案 廉政署傳喚10多人漏夜偵辦

新北市警局人事異動 副分局長、組長、所長等138人調動

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

基於當前治安工作需要、有效發揮整體治安功能等考量，新北市政府警察局今天晚上9點多，正式發布第四至第九序列職務逐級陞遷案，變動幅度之大，共138人職務異動，包括三線一星至兩線一星的警官；市警局指出，冊列人員統一於12月16日下午5點前，到新單位報到。

第四序列職務調整異動：法制室主任楊力強、督察室督察謝明杰、主任秘書室第四序列專員林俊材、訓練科秘書許清事、後勤科秘書李仁寧、主任秘書室第四序列專員廖文昌。

第五序列主管職務調整異動：林口分局副分局長劉志奮、瑞芳分局副分局長簡忠煒、交通警察大隊副大隊長黃振廸、三重分局副分局長余祥雲、汐止分局副分局長施嘉文、金山分局副分局長林德清、交通警察大隊副大隊長曾柏仲、新莊分局副分局長張俊明、刑事警察大隊副大隊長龍海光、板橋分局副分局長黃永孝、三峽分局副分局長林子翔、婦幼警察隊隊長劉家次。

第五序列專員職務調整異動：秘書室第五序列專員林樸、公共關係室第五序列專員葉敏雄、督察室第五序列專員黃正明、秘書室第五序列專員歐庭卲。

第六序列以後職務調整，詳情見附圖。

新北市政府警察局今天正式發布第四至第九序列職務逐級陞遷案，變動幅度之大，共138人職務異動。記者翁至成／翻攝
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