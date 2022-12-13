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涉偽造文書、故縱人犯…台南爆員警風紀案 廉政署傳喚10多人漏夜偵辦

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不爽被分手...他在前女友家外放大龍炮差點炸到騎士 社維法送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子不滿前女友提分手、避不見面，涉嫌飲酒後在台北市士林區社子地區巷弄，當街放大龍炮，點燃爆炸瞬間，差點炸傷機車騎士，警方接獲居民反應疑似有爆炸聲，主動調閱監視器發現張男離譜行為，依社會秩序維護法函送法辦。

警方指出，12月9日上午7時許，居民反應稱聽聞巨大的爆炸聲響，警方不敢大意立即調閱監視器追查，發現41歲張姓男子，經朋友開車載往案發地點，朋友離去後他獨自在巷弄徘徊，手上抱著炮竹大龍炮，涉嫌當街發射大龍炮。

監視器畫面顯示，上午7時許，張男彎腰放置大龍炮在馬路上，並持打火機點燃後，轉身快步遠離去，這時有名騎士騎車行經此巷，「碰！」的一聲差點遭火焰波及。

警方鎖定張男涉有重嫌，通知他到案說明。張男11日到案辯稱，他不是社子在地人，因和前女友有感情糾紛，不滿被分手，喝酒後才會到前女友住家附近點燃大龍炮，發洩氣憤情緒，吸引前女友出面談話。

警方訊問後，依社會秩序維護法，函送士林地方法院簡易庭裁處。社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力物品而危害他人身體或財務之虞者」可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

張姓男子（紅圈者）涉嫌當街放大龍炮，差點炸到騎士，遭依社會秩序法函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子（紅圈者）涉嫌當街放大龍炮，差點炸到騎士，遭依社會秩序法函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝

監視器 爆炸 分手

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