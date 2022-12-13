國道6號14車先後爆胎車損 警方揪出禍首是「它」

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，幸無人受傷。而經警方追查，由黃姓男子駕駛的自大貨車傳動軸機件脫落於外側車道上釀禍，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

據了解，該起事故發生在下午5時許，當時正值下班尖峰時間，不少車輛行駛於國道六號南投埔里往台中霧峰方向，未料行經西向國姓1號隧道口附近，接連有多部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩，通報110待警方派員處理。

國道警方到場後發現，現場14輛事故車輛均是輾壓到傳動軸機件，進一步追查，由34歲黃男駕駛的自大貨車下午5時許，行經國道6號西向17.5K處時，傳動軸機件脫落於外側車道上，導致後方14輛小客車輾壓造成爆胎或車損。

警方表示，事故發生當下，未發生追撞事故，也無人受傷，後續將相關事故車輛及駕駛載回交通小隊，而經檢測駕駛酒測值均為0，事發經過及肇事原因仍待進一步調查，待釐清後再依法究辦，事故現場也在下午6時30分前排除恢復通車。

但依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處以駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。