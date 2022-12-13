共享汽車停車場內「刁車」 網友譏：不想繳停車費

台北市中正區中華路一段上某停車場，昨天近中午時分，一輛iRent共享轎車「刁車」在停車場內動彈不得，直到1個小時後，吊車趕到現場將車吊離才脫困；但過程也被網友拍下成22秒短片，上傳到通訊軟體群組，質疑「是不是想逃票」。

據了解，整起事件發生在昨天上午11點多時，一輛iRent白色共享轎車，卡在停車場中，但這停車場沒有圍牆，與道路又有高低差，轎車就此卡在停車場與道路之間，進退兩難的窘境，就被民眾拍下。