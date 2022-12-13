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共享汽車停車場內「刁車」 網友譏：不想繳停車費
台北市中正區中華路一段上某停車場，昨天近中午時分，一輛iRent共享轎車「刁車」在停車場內動彈不得，直到1個小時後，吊車趕到現場將車吊離才脫困；但過程也被網友拍下成22秒短片，上傳到通訊軟體群組，質疑「是不是想逃票」。
據了解，整起事件發生在昨天上午11點多時，一輛iRent白色共享轎車，卡在停車場中，但這停車場沒有圍牆，與道路又有高低差，轎車就此卡在停車場與道路之間，進退兩難的窘境，就被民眾拍下。
直到下午1點多時，才有一輛吊車到達現場，解決轎車的窘境，才順利脫困。但這也引來網友質疑「先生，是不是不想繳停車費」，駕駛開車技術讓人捏了一把冷汗，也有民眾認為，轎車卡在停車場出口不遠處，不知是沒看見出口標誌，還是「三寶」。
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