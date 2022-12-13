影／國道6號國姓段14車連環爆胎 警要揪出肇事者

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，只能停路肩等救援，所幸無人受傷，現場因僅剩內車道可行駛，車多一度回堵，但目前事故已排除，警方正釐清追查可能的肇事車輛。

據了解，該起事故發生在下午5時許，當時正值下班尖峰時間，不少車輛行駛於國道六號南投埔里往台中霧峰方向，未料行經西向國姓1號隧道約17.5K處時，接連有多部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩，通報110待警方派員處理。

國道警方表示，現場疑似是有車輛的傳動軸機件脫落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，幸未發生追撞事故，也無人受傷，目前已將相關事故車輛及駕駛載回交通小隊，也將調閱相關影像，進一步追查可能的肇事車輛，再依法究辦。