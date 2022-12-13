影／國道6號國姓段14車連環爆胎 警要揪出肇事者
國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，只能停路肩等救援，所幸無人受傷，現場因僅剩內車道可行駛，車多一度回堵，但目前事故已排除，警方正釐清追查可能的肇事車輛。
據了解，該起事故發生在下午5時許，當時正值下班尖峰時間，不少車輛行駛於國道六號南投埔里往台中霧峰方向，未料行經西向國姓1號隧道約17.5K處時，接連有多部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩，通報110待警方派員處理。
國道警方表示，現場疑似是有車輛的傳動軸機件脫落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，幸未發生追撞事故，也無人受傷，目前已將相關事故車輛及駕駛載回交通小隊，也將調閱相關影像，進一步追查可能的肇事車輛，再依法究辦。
但因車禍事故發生當下在隧道口，且鄰近國姓交流道，現場因停了多部事故車輛，陸續更有警車、拖吊車到場，交通一度打結，警方表示，事故發生後，因只剩內側車道可通行，車流緩慢，但在傍晚6時15分前就完全排除，交通恢復正常。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言