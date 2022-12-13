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涉偽造文書、故縱人犯…台南爆員警風紀案 廉政署傳喚10多人漏夜偵辦

影／國道6號國姓段14車連環爆胎 警要揪出肇事者

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，只能停路肩等救援，所幸無人受傷，現場因僅剩內車道可行駛，車多一度回堵，但目前事故已排除，警方正釐清追查可能的肇事車輛。

據了解，該起事故發生在下午5時許，當時正值下班尖峰時間，不少車輛行駛於國道六號南投埔里往台中霧峰方向，未料行經西向國姓1號隧道約17.5K處時，接連有多部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩，通報110待警方派員處理。

國道警方表示，現場疑似是有車輛的傳動軸機件脫落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，幸未發生追撞事故，也無人受傷，目前已將相關事故車輛及駕駛載回交通小隊，也將調閱相關影像，進一步追查可能的肇事車輛，再依法究辦。

但因車禍事故發生當下在隧道口，且鄰近國姓交流道，現場因停了多部事故車輛，陸續更有警車、拖吊車到場，交通一度打結，警方表示，事故發生後，因只剩內側車道可通行，車流緩慢，但在傍晚6時15分前就完全排除，交通恢復正常。

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損。圖／翻攝自「路況群@共享路況資訊」群組
國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損。圖／翻攝自「路況群@共享路況資訊」群組
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