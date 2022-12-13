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拿鋁棒砸毀ATM...新北男到案認「最近壓力大」 下場曝光
新北市許姓男子前天晚上至中和區一處ATM領錢後，疑似情緒不穩，持鋁製球棒朝提款機就是一陣亂砸，致提款機螢幕破裂，有民眾接著使用時發現故障，熱心報警。警方確認銀行提款機內沒有鈔票損失，調閱監視器畫面，通知犯嫌到案說明，他供稱「無法控制情緒才亂砸」，事後將面臨11萬多元的維修賠償金。
警方11日晚上6點多獲報，中和區景平路一間銀行ATM遭人惡意破壞趕抵，當下沒有發現涉嫌人，通知銀行後，調閱銀行監視器畫面釐清犯嫌身分，立刻查出是許姓男子（32歲）。
警方發現許男先領完錢，沒過多久再拿了一隻鋁製球棒走進ATM，接著不分青紅皂白的向提款機螢幕大力砸了2下後，騎車離去，提款機螢幕直接碎裂無法使用，所幸當時銀行行員已下班，無人遭到波及。
警方聯絡犯嫌許男到案說明，他坦承犯行，供稱最近壓力大，精神狀況不好，才會拿球棒亂砸，自己也難以控制情緒，很後悔；警詢後依毀損罪嫌送辦。據了解，銀行ATM內沒有現金損失，而ATM初步報修價格為11萬2500元。
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