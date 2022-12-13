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桃園爆千萬珍稀古木侵占糾紛 企業主木材行各說各話

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市永源化工公司吳姓負責人將一根長10公尺、直徑1.6公尺的千年烏心石古木，花70萬元請大溪一家木材行剪切製作神桌及辦公桌，該木材行僅製成9面4.8公尺古木桌面，他質疑另9面5.2公尺古木桌面遭木材行侵占提告，警方今天下午表示，吳姓男子質疑古木遭侵占，木材行鄭姓負責人否認，全案函送桃園地檢署偵辦。

大溪該木材行鄭姓負責人及會計、現場前切、烘木師傅4人到案說明口徑一致，會計、剪切及烘木師傅供承，現場依吳男出貨數量、依設計師圖樣剪切、烘木都有紀錄；鄭姓負責人指稱，吳男送來10公尺木頭剪切，他都要求師傳照圖處理，吳男都拍照存證，木材腐朽的丟棄，也非珍貴木頭，他否認侵占5.2公尺木頭。

吳姓負責人11月間向警方報案提告、表示，他的友人今年贈送一根千年烏心石古木，長約10公尺、直徑1.6公尺，價值不斐，他將木材花70萬元請大溪一家木材行剪裁製作桌面，僅製成9面4.8公尺古木桌面，另外9面5.2公尺古木桌面不翼而飛，經外界估價，不見的5.2公尺古木價值數百萬元、甚至上千萬元，他質疑業者侵占，實在太離譜，希望透過司法調查釐清真相。

桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝
桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝
桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝
桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝
桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝
桃園市某企業老闆自稱烏心石古木請大溪一家木材行剪切製作，質疑5.2公尺古木桌面遭侵占報案提告，業者否認。記者曾增勳／翻攝

侵占 桃園 司法

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