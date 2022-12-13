女駕駛跨越雙黃線超車撞對向車 意識模糊插管送醫急救
台東市今天下午3時許發生一起轎車對撞事故，一名女性駕駛駕車行經松江路一段，疑似跨越雙黃線超車，撞上對向自小客車，兩車頭幾乎全毀凹陷，造成至少4人輕重傷，其中女駕駛傷勢嚴重，救護人員到場後插管急救，隨後將4人送醫急救，確切事故原因待警方調查。
被撞的女駕駛表示，她和友人從台南來台東旅遊，因為路況不熟其實開的不快，當時對向車子多，突然一輛車子為了超車跨越雙黃線到她的車道，她根本閃避不及就被撞上了，之後看是女駕駛受傷送醫治療。
疑似駕駛的女子車禍後坐在路旁、意識模糊，她家屬趕到現場不斷質疑載了幾個人、誰受傷、怎麼開車的？消防人員立即對女子插管急救，另外2名女子受撞擊有意識，另一位男子疑似骨折，呆坐後排座位等警消人員協助脫困。
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