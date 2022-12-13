貨車行駛不關門在路上「展翅」 網友調侃：開車比較涼

高雄楠梓區日前有一輛貨車行經在卓越路時，不明原因，副駕駛座車門大開，但該駕駛卻不為所動，繼續行駛；影片被其他駕駛行車記錄器拍下，並PO上YouTube還寫上「一路開車不關門，比較涼？」影片一出，警方也回應，如經接獲檢舉，將針對駕駛違規行為依法開罰。

依據行車記錄器畫面，此案發生於昨天下午1時許，一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路上，但因副駕駛座車門未關，且車輛行駛時，車門完全展開，看了相當危險。

過程中，由另輛行經該路段的駕駛拍下，並將影片PO上YouTube還寫上楠梓小貨車一路開車不關門 網友看傻「比較涼？」，危險行徑，也讓網友看傻眼。