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貨車行駛不關門在路上「展翅」 網友調侃：開車比較涼

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區日前有一輛貨車行經在卓越路時，不明原因，副駕駛座車門大開，但該駕駛卻不為所動，繼續行駛；影片被其他駕駛行車記錄器拍下，並PO上YouTube還寫上「一路開車不關門，比較涼？」影片一出，警方也回應，如經接獲檢舉，將針對駕駛違規行為依法開罰。

依據行車記錄器畫面，此案發生於昨天下午1時許，一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路上，但因副駕駛座車門未關，且車輛行駛時，車門完全展開，看了相當危險。

過程中，由另輛行經該路段的駕駛拍下，並將影片PO上YouTube還寫上楠梓小貨車一路開車不關門 網友看傻「比較涼？」，危險行徑，也讓網友看傻眼。

對此，楠梓警分局表示，若經民眾檢舉，駕駛人行為可能違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕駛規定，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路未關車門，遭其他駕駛拍下PO網。圖／取自記者爆料網
一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路未關車門，遭其他駕駛拍下PO網。圖／取自記者爆料網
一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路未關車門，遭其他駕駛拍下PO網。圖／取自記者爆料網
一輛藍色小貨車，行經楠梓區狹窄的卓越路未關車門，遭其他駕駛拍下PO網。圖／取自記者爆料網

行車記錄器

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