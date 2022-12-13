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苗栗車手南下詐取老翁45萬 南警北上查緝到案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市80歲獨居老先生接獲詐騙集團成員來電，對方謊稱他女兒欠錢要求馬上籌錢贖人，否則對他女兒不利。老翁一時心急如焚未予查證，隨即指示，依照指示將45萬元提領出來，並面交姚姓車手。市警六分局抽絲剝繭，得知涉案的37歲姚姓男子來自苗栗，昨天揮軍北上將姚查緝到案。

警方11月下旬接獲報案，詐騙集團在電話中謊稱她女兒積欠160萬債務不還，現已遭拘禁，要求80歲獨居老翁立刻籌錢贖人，否則對其女兒不利。老翁一時心急如焚未予查證，隨即指示，依照指示將45萬元提領出來，並依照對方電話交付男子。

員警受理報案後，立刻調閱周邊監視器，發現確有男子搭乘計程車並改徒步前來，與被害人接觸並拿走該紙袋後往另一方向離去，利用百貨公司周年慶人潮聚集時段，混入人群之中，刻意在百貨公司內閒晃超過2小時，並多次換裝，企圖掩人耳目設定斷點，犯搭乘高鐵北上逃逸。，

案經警六分局報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，持續不斷的分析相關資料調閱影像，逐一抽絲剝繭，查出姚姓男子，昨天飛象渡河越區前往苗栗地區將姚嫌拘提到案，警詢後依詐欺取財罪嫌法辦。據了解，姚供稱他不知道領的是贓款，獲得1萬多元。

六分局長許敏能表示，詐騙集團利用各種話術誘騙害人落入圈套，並動輒以毆打親人名義，脅迫被害人家屬就範，以領出積蓄交付嫌犯，影響民眾財產甚鉅。分局將持續打擊詐欺犯罪，保障市民生命、財產安全。民眾如有接獲不詳來電，切莫心慌而亂了方寸，請應詳加查證或撥打110、165請員警到場協助。

37歲姚姓男子涉嫌當詐騙車手，警方依詐欺取財罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
37歲姚姓男子涉嫌當詐騙車手，警方依詐欺取財罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團

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