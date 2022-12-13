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詐團騙影城資料外洩 警戳破謊言

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名麥姓女大生，接獲詐騙集團來電，誆稱是影城，因駭客原因造成個資異常，要求麥女轉帳，超商員工察覺異狀報警，通知文山警二分局員警到場處理，苦口婆心勸導麥女，保住存款。

警方表示，還在就讀大學的麥女，日前接獲詐團來電，謊稱是影城員工，因駭客關係，內部資訊會員和個資有異常情形，導致麥女帳號錯誤升級成高級會員，需要每月繳納會費。

詐團將電話轉接到銀行後，假行員再聲稱金管會要求公正認定，為解除此類錯誤，需要到ATM及網路銀行操作解除錯誤設定。

超商員工察覺麥女異狀立即報警，文山警二分局萬盛派出所警員吳志豪、黃禹喬、徐詮富獲報後趕到現場，警方聽聞麥女狀況就說，這是歹徒利用網路詐騙老梗，其中常見話術就是「設定成高級會員」需扣繳會費、系統出錯「訂成團體票券」、誤設」自動儲值」萬元儲值金、「誤刷信用卡」需辦理退費，以及「資料與其他會員搞混」等話術。

警方提醒麥女掛斷電話，不要再依照對方指示行動，女大生才恍然大悟，感謝警方保住存款。

麥姓女大生接獲詐團電話，到超商購買點數卡被警及時阻止。記者邱奕能／翻攝
麥姓女大生接獲詐團電話，到超商購買點數卡被警及時阻止。記者邱奕能／翻攝
麥姓女大生接獲詐團電話，到超商購買點數卡被警及時阻止。記者邱奕能／翻攝
麥姓女大生接獲詐團電話，到超商購買點數卡被警及時阻止。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 駭客 超商

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