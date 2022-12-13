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台66快速道路爆5車連環撞 又是這原因釀禍
桃園市台66快速道西向19.5公里平鎮路段，今天上午一輛31歲徐姓大貨車司機往觀音方向行駛，疑似未注意車前狀況，在該路段從後方撞擊前方同向4輛貨車、休旅車，現場5車連環追撞零亂，車頭毀損，徐男輕傷，一度造成西向塞車，中午前恢復通行。
平鎮警方表示，徐姓男子駕駛營業大貨車，經由台66快速道西向、大溪往觀音方向載貨行駛，行經平鎮段19.5公里處，徐男大貨車突然追撞前方貨車、再往前追撞一輛休旅車及大小貨車，造成5輛大小貨車及休旅車連環追撞，車頭損毀、零件散落，幸好駕駛人綁安全帶，僅徐姓男輕傷，送醫無大礙。
警方現場初步研判，徐男駕駛大貨車疑似未注意車前狀況、車速過快，追撞前方同向4輛大小貨車及休旅車，發生5車連環車禍事故，現場佔用台66 線內、外車道，一度嚴重阻礙西向車流塞車，至中午前恢復交通。
警方表示，平鎮警方在車禍事故發生即時加派警力疏導交通，事故現場5部車輛受損，警方分別向5名駕駛人進行酒測，5人酒測值0、無酒後駕車情事，這起交通事故原因，正由警方調查釐清。
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