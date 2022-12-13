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新莊副都心建案工地意外 工人10樓踩空墜落送醫亡
新北市新莊副都心一處建案工地，今天上午11時許，驚傳有工人從10樓處墜落，當場頭顱破裂、肢體多處粉碎性骨折，救護人員協助送醫急救，仍因傷勢嚴重不治身亡。警方勘驗現場排除有外力介入，相關單位則諭令停工，調查釐清原因。
經調查，死者杜男（47歲）今天上午11時許，在新北市新莊區新知八路與新知三路交叉路口，一處建案工地10樓施作工程，不料卻突然踩空，整個人往一樓墜落，當場頭顱破裂、肢體多處粉碎性骨折、擦挫傷，緊急協助送醫急救，但仍因傷重不治身亡。
警方勘驗現場，排除有外力介入狀況，至於是個人因素，還是工安意外，目前相關單位已諭令該建案工地停工，等待調查釐清後，再恢復施工。
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