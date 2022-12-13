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天母驚見亂丟石頭、男遭反鎖頂樓丟66塊石頭求救 獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

朱姓男子今年10月被反鎖在台北市忠誠路2段某住宅7樓頂樓，嘗試求救無效，涉嫌丟下66塊石頭吸引注意，不料，家長接小孩下課，目睹磚頭從天而降，差點被砸到，驚恐報案。朱男遭依妨害公眾往來安全罪嫌送辦，士林地檢署偵結，認定朱男非故意，以不起訴處分。

不起訴書指出，今年10月5日下午7時許，朱男在忠誠路2段一處住宅樓頂，涉嫌丟下66塊石頭，石頭可能砸中往來行人、車輛，遭成傷亡或物品損壞，致生往來危險，涉犯妨害公眾往來安全罪嫌，另砸到眼科診所招牌部分，負責人未提告毀損罪。

據悉，案發地點一樓是幼兒園，事發時有不少家長接小孩，目睹磚頭從天而降，砸到招牌後散落人行道，驚嚇報案。網友也拍下照片在臉書天母幫分享這起驚魂記，大石塊快速掉落，眼科招牌都砸凹了一角，真是生死一瞬間，就差「幾步距離」小孩心有餘悸，路上行人都嚇到了。

朱男到案辯稱，他跑到頂樓睡覺，卻被反鎖在頂樓，為了求救才會丟石塊。他稱，他有嘗試大叫但沒人理會，才會開始丟碎石，「我有注意看樓下沒人才丟，我也沒有真正丟到人」

檢方指出，警方獲報到場，頂樓的門確實無鑰匙，無法從外側開，考量朱男有智能障礙，曾是法院裁定受輔助宣告之人等情狀，認定朱男遇緊急狀況才丟石塊，主觀上無故意為之，難以構成妨害公眾往來安全罪，以不起訴處分。

朱姓男子涉從台北市忠誠路2段某住宅7樓頂樓，丟下66塊石頭，檢方以不起訴處分。圖／取自臉書天母幫
朱姓男子涉從台北市忠誠路2段某住宅7樓頂樓，丟下66塊石頭，檢方以不起訴處分。圖／取自臉書天母幫

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