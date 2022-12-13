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台中3歲男童從9樓掉到4樓鐵皮屋頂 傷重不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名3歲男童前晚在潭子區住處，疑似從9樓掉落，落在4樓露台鐵皮屋頂，頭部重傷，送醫急救，昨晚在加護病房急救，今天轉院急救傷重不治。

台中一名3歲男童前晚在潭子區住處，疑似從9樓掉落。示意圖／ingimage
台中一名3歲男童前晚在潭子區住處，疑似從9樓掉落。示意圖／ingimage

台中市消防局前天傍晚獲報，台中市潭子區勝利路有幼童墜樓，派遣潭子分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、人員10名，由潭子分隊分隊長黃柏軒帶隊前往搶救。

消防隊員到場，發現3歲男童掉落在4樓鐵處屋頂，肢體有外傷、血壓偏低、意識不清，救護車送送往台中慈濟醫院急救，在加護病房，3天內是關鍵期，今天轉送中國醫藥大學附設醫院，今天下午傷重不治。

據了解，當時男童和阿嬤在家午覺，阿嬤看到他在睡覺，上頂樓收曬衣，男童疑似醒來後找不到阿嬤，不慎從窗摔落，阿嬤後來才發現孫子掉在樓下4樓鐵皮屋頂急報案，他們住在9樓，據目擊者說，聽到巨大撞擊聲，看到男童躺在4樓鐵皮屋頂，毫無動靜。

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