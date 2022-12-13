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影／桃園雨衣男深夜行竊洗車場 偷車同夥裝傻雙雙法辦
桃園市桃園區一家自助洗車場日前發生竊案，林姓男子疑穿雨衣、戴帽喬裝，從兌幣機偷走2萬多元零錢，劉男則在車上把風，事後開偷來的小貨車揚長而去，昨天兩嫌雙雙落網，劉一度自稱不知情，但警方詢後仍依竊盜罪嫌將兩人函送法辦。
桃園警分局青溪派出所6日接獲轄區自助洗車場業者報案，表示有竊嫌凌晨3時許駕駛小貨車，到場內佯裝洗車，再趁機破壞兌幣機竊取零錢，共偷走2萬餘元現金。
員警依規定受理追查，調閱監視器發現嫌犯為規避警方查緝，駕駛偷來的小貨車，趁深夜持破壞剪作案，期間還刻意穿上雨衣、戴鴨舌帽，意圖混淆警方偵辦方向。
員警經過抽絲剝繭，發現當時車上另有一名共犯劉姓男子（33歲）身分，昨天將劉男查緝到案；劉男在警詢時支吾其詞，表示跟破壞兌幣機的阿吉（林姓男子、48歲）只認識幾天，當時只是同車，並不知道他在幹什麼。
無巧不巧，林男昨也因涉另一件洗衣店竊案，被在中壢被中壢分局逮捕。警方調查，林男和劉男5日在內壢一起偷了小貨車，隔天兩人一同到桃園區洗車場犯案，由林男偷錢、劉男坐副駕駛座把風，全案依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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