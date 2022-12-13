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找到了！糖尿病少年失聯19天 今早現身超商病發送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名15歲高工一年級學生，因父不讓他玩手機，11月25日起就沒去學校上課，還負氣斷去音訊19天，家人無奈透過臉書貼文「小孩失聯，有糖尿病……」希望網友幫忙協助，並報警協尋未果。今天上午，高一生在一家便利超商內找到，但他因糖尿病發，緊急協助送醫救療，目前仍無大礙。

新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店，找到身體不適的少年協助送醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店，找到身體不適的少年協助送醫。記者曾伯愷／翻攝

據了解，曾姓少年（15歲）為新北市某高工一年級學生。上個月其父禁止他玩手機，隔天早上不但負氣沒到校上課，還向家人誆稱「下課後要到朋友家」。當晚他沒回家，因之前曾有留宿朋友記錄，家人雖擔心他身體狀況，但想著他應隔天就會回家。

怎料，翌日（11月26日）晚上，曾少不但沒有回家，也沒手機可以聯絡，家人只好土法煉鋼四處找尋未果。但少年有糖尿病，若沒按時服藥恐生問題，只好商請友人透過臉書《愛新莊我是新莊人》代為貼文，希望神通廣大的新莊人，可以幫忙分享轉貼找人，同時也向新莊警方通報協尋。

19天來，警方調閱事發當日，少年從住處外出沿路監視器畫面，積極找尋，但始終未尋獲少年下落。今天清晨，少年出現在新莊區中港一街一家便利商店內，因身體不適，由店員協助通報警、消協處。

新莊警分局表示，今天清晨6時許，接獲民眾通報，位於新莊區中港一街一家便利商店內，有一名少年身體不適，警方同步聯繫救護人員，派員趕抵現場，經盤查少年身分，赫見竟是失蹤19天的曾姓少年。

救護人員檢視少年臉色蒼白、盜汗、表情難受，現場測量發現他有高血糖、低血壓，此時，少年才向警、消表示，他罹患第一型糖尿病，因離家多天，沒有使用胰島素，目前身體不舒服，緊急協助送醫急救，目前留院治療，並通知少年父母到醫院，後續再釐清相關疑點。

新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店內，找到身體不適的少年協助送醫。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店內，找到身體不適的少年協助送醫。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店內，找到身體不適的少年協助送醫。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市高工一年級學生失聯19天，警方今天在新莊區中港一街一家便利商店內，找到身體不適的少年協助送醫。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

糖尿病

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