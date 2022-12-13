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新北15歲少年騎YouBike回家、會車擦撞摔汽車道 貨車輾破他頭骨

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市海山高工一年級黃姓少年，上周騎YouBike回家，在土城一處自行車道跟對向腳踏車會車時，不慎擦撞，人車倒地，沒想到黃跌出單車道，倒在汽車道上，剛好一輛貨車貨車經過，反應不及當場壓過他頭部；黃右頭骨直接破裂，雖然沒有生命危險，但仍在加護病房救治。

警、消8日下午5點多獲報，土城區明德路一段、清水路口發生車禍趕抵，現場是一名黃姓少年（15歲）遭貨車駕駛林男（45歲）輾過頭部；釐清得知，是黃騎車時，跟對向單車騎士李姓少年（16歲）有擦撞，才摔車釀禍。警方確認無人酒駕，詳細車禍肇責待進一步釐清。

家長不忍孩子受傷，昨天在臉書社團「我是土城人」發文，稱「返回現場看，這個腳踏車道其實很危險，跟同騎腳踏車的人會車沒抓好距離擦撞，就會往汽車道摔去」，直呼「希望相關單位可以改變這個危險設計，把車道內縮，或是在路邊加裝防護欄」，同時呼籲有經過的車輛可以提供行車記錄器畫面。

家長也拍影片特別指出，腳踏車道跟汽車道太近，相接處有一個小斜坡，孩子擦撞摔車，失控向右邊摔出，懷疑就是因為這個小斜坡，才導致加速衝往汽車道。

不少網友在貼文底下為傷者祈禱早日康復，而土城區公所工務課長也留言指出，「對小朋友騎車受傷感到不捨，經查該段自行車專用道相關設施、寬度均符合法規，針對建議部分，會研議精進」，另外提到，傷者可以聯絡微笑單車公司客服人員，協助辦理保險理賠。

新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝
新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝
新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝
新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝
家長不忍孩子受傷，在臉書社團發文提出訴求，直指這個單車道其實相當危險。圖／擷取自臉書社團「我是土城人」當事人
家長不忍孩子受傷，在臉書社團發文提出訴求，直指這個單車道其實相當危險。圖／擷取自臉書社團「我是土城人」當事人
家長不忍孩子受傷，在臉書社團發文提出訴求，直指這個單車道其實相當危險。圖／擷取自臉書社團「我是土城人」當事人
家長不忍孩子受傷，在臉書社團發文提出訴求，直指這個單車道其實相當危險。圖／擷取自臉書社團「我是土城人」當事人
新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝
新北市土城區一名單車少年，日前騎YouBike回家，會車時不慎摔車，從自行車道跌落汽車道上，不幸遭貨車輾過頭部、頭骨碎裂，目前仍在加護病房救治。記者翁至成／翻攝

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