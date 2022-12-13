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影／新北新莊環漢路車禍 疑駕駛違規迴轉釀禍
新北市賴姓男子，今天上午開車沿著環漢路往樹林方向行駛，卻在環漢路與思源路口外側直接迴轉，不慎與後方一輛機車發生碰撞，騎士陳女臉部、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查後釐清。
經調查，賴姓男子（23歲）今天上午8時許，他開車沿著新北市新莊區環漢路往樹林方向，行經環漢路與思源路口外側時直接迴轉，不慎碰撞後方陳女（31歲）所騎乘機車，導致陳女人車摔飛落地，造成她臉部、肢體多處擦挫傷，緊急協助她送醫急救，所幸沒有生命危險。
後警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，賴男違規迴轉，警依「道路交通管理處罰條例」第49條第1項第2款之規定，開處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；另調查確切肇事原因及責任歸屬。
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