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口罩禁令鬆綁仍炙手可熱 男子偷成箱口罩吃官司
台灣口罩禁令鬆綁，12月1日起在戶外已可以摘下口罩，但是商家在氣溫驟降前，仍進貨備需；1名汽車業務員發現商家有多箱醫用口罩擺在店門口沒人看管，竟成箱搬走口罩，涉竊盜罪嫌吃上官司。
據了解，高雄市鳳山區中和街某商家，進貨4箱立體醫用口罩，12月7日暫擺在店門口等待理貨，汽車業務員盧姓男子（31歲）路過，發現有多箱口罩，見四下無人竟涉嫌搬走其中1箱口罩離去。
高雄市警鳳山分局忠孝派出所接獲店家王姓女子報案，稱1箱口罩價值上萬元，才剛進貨便遭竊，自行調閱監視器，發現遭1名男子偷走口罩。
警方擴大調閱相關監視器畫面，查出盧姓男子涉案，通知盧到案說明。盧自知理虧坦承涉案，供稱因口罩無人看管，一時起貪念才下手行竊，想說可以帶回家慢慢用。
盧姓男子完整歸還店家，也到店家道歉盼求和解，警方查扣盧男竊取的口罩，依竊盜罪嫌移送法辦。
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