新北汐止救護車鳴笛出任務 途中遭「調撥車道」計程車攔腰撞

新北市消防局第六救災救護大隊一輛救護車，今天早上鳴笛、開警示燈出勤緊急任務，行經汐止一處路口要迴轉，孰料旁邊調撥車道的計程車沒注意路況，攔腰撞上迴轉到一半的救護車。警、消獲報趕抵，所幸無人受傷，救護車上也沒有傷者，雙方車輛都有受損，詳細肇事賠償責任待進一步釐清。

警、消今天早上7點40分獲報，汐止區大同路一段、南陽街口有車禍趕抵，發現是計程車撞救護車事故，計程車駕駛歐姓男子（69歲）沿大同路行駛調撥車道，往北市方向，卻沒注意鳴笛的救護車動向，沒有禮讓，直行撞上迴轉的救護車。