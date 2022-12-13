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新北汐止救護車鳴笛出任務 途中遭「調撥車道」計程車攔腰撞
新北市消防局第六救災救護大隊一輛救護車，今天早上鳴笛、開警示燈出勤緊急任務，行經汐止一處路口要迴轉，孰料旁邊調撥車道的計程車沒注意路況，攔腰撞上迴轉到一半的救護車。警、消獲報趕抵，所幸無人受傷，救護車上也沒有傷者，雙方車輛都有受損，詳細肇事賠償責任待進一步釐清。
警、消今天早上7點40分獲報，汐止區大同路一段、南陽街口有車禍趕抵，發現是計程車撞救護車事故，計程車駕駛歐姓男子（69歲）沿大同路行駛調撥車道，往北市方向，卻沒注意鳴笛的救護車動向，沒有禮讓，直行撞上迴轉的救護車。
該車禍無人受傷，只是救護車左前車頭輕微毀損，而計程車右前車頭明顯毀損，後續賠償責任待進一步釐清。新北消防局表示，救護車當時出勤疑似瓦斯漏氣案，後方還有一輛消防車，依規定鳴笛、開警示燈警示，趕至現場查看，呼籲民眾，救護車執行緊急任務有道路優先權，其他駕駛人應禮讓。
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