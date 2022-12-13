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臨時工偷竊71萬工地電纜不識貨 變賣7萬銷贓

中央社／ 高雄13日電

曾受僱高雄某商業大樓工地的林姓臨時工因熟識環境，假冒工人連續竊取1350公尺長電纜，價值71萬，但他卻廉價變賣7萬元。警方10日逮獲他查扣剩餘贓物，依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局三民二分局覺民路派出所10日上午7時許獲報九如一路上某商業大樓工地電纜線失竊，損失約新台幣71萬元。所長李邦豪組成專案小組調閱監視器，經報案人指認鎖定27歲林男涉案。

警方調查，林姓臨時工曾受僱於此工地，利用熟識環境之便，假冒工人於清晨或夜間無人時，連續數天竊取1350公尺電纜變賣，不法獲利7萬元。

警方10日晚間6時許前往林男仁武區澄觀路住處，將他查緝到案，並帶同到楠梓區銷贓處起贓，查扣殘餘贓物電纜線4捲（價值4萬5600元）依規定發還被害人，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

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