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台中高鐵特區新居落成被偷、人心惶惶 警迅速破案
年關將近，20歲徐姓男子趁台中高鐵特區某別墅新居落成、屋主正和工人到頂樓裝設冷氣之際闖空門，涉嫌潛入屋內偷走6000元，讓附近居民人心惶惶，還好警方在案發後24小時內破獲，將徐嫌法辦，這也讓屋主及鄰居鬆了一口氣。
台中市警局烏日分局三和派出所說明，前天凌晨2時獲報，台中烏日高鐵特區內的新建別墅屋主10日白天領了2名工人到別墅頂樓裝設冷氣，沒想到竟遇到小偷闖空門，跑進家裡翻找財物，偷走6000元。
三和派出所所長楊儒陸獲悉後相當重視，表示年關將近務必要戮力防竊，立即指示員警積極調閱監視器影像並蒐集情資，鎖定徐姓男子涉嫌。
經了解，徐嫌在10日下午在別墅附近的工地閒晃，伺機勘查地形、了解別墅監視器位置、人員進出時間等，趁屋主領了工人上頂樓裝冷氣的空檔，偷偷跑進屋內行竊。
警方經擴大比對周邊監視器影像，經持續蒐證確認，在11日晚間通知楊嫌到案，詢後依竊盜罪及侵入住宅罪嫌移送偵辦。屋主對於失而復得的財物相當開心，也向警方致上最深的謝意。
烏日警分局長吳銘淵表示，年關將近，住宅防竊更需謹慎小心，尤其陽台、施工鷹架，連棟公寓雨遮、雨棚，或兩棟建築物相近的冷氣主機等，都易成為宵小闖空門的踩踏處，呼籲民眾外出或睡前應留意家中門窗是否緊閉上鎖，建議屋外安裝感應式燈光或監視器。若遇可疑人、事、物請立刻報警，共同打擊犯罪，維持治安穩定。
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