台中高鐵特區新居落成被偷、人心惶惶 警迅速破案

年關將近，20歲徐姓男子趁台中高鐵特區某別墅新居落成、屋主正和工人到頂樓裝設冷氣之際闖空門，涉嫌潛入屋內偷走6000元，讓附近居民人心惶惶，還好警方在案發後24小時內破獲，將徐嫌法辦，這也讓屋主及鄰居鬆了一口氣。

台中市警局烏日分局三和派出所說明，前天凌晨2時獲報，台中烏日高鐵特區內的新建別墅屋主10日白天領了2名工人到別墅頂樓裝設冷氣，沒想到竟遇到小偷闖空門，跑進家裡翻找財物，偷走6000元。

三和派出所所長楊儒陸獲悉後相當重視，表示年關將近務必要戮力防竊，立即指示員警積極調閱監視器影像並蒐集情資，鎖定徐姓男子涉嫌。

經了解，徐嫌在10日下午在別墅附近的工地閒晃，伺機勘查地形、了解別墅監視器位置、人員進出時間等，趁屋主領了工人上頂樓裝冷氣的空檔，偷偷跑進屋內行竊。

警方經擴大比對周邊監視器影像，經持續蒐證確認，在11日晚間通知楊嫌到案，詢後依竊盜罪及侵入住宅罪嫌移送偵辦。屋主對於失而復得的財物相當開心，也向警方致上最深的謝意。