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影／桃園男移工深夜騎車訪友 連人帶車跌入河中摔斷腿
昨天晚上風雨冷冽，桃園市大園區一名丁姓越南籍移工深夜騎車外出訪友，以手機導航找路，由於天色昏暗、視線不佳，不小心連人帶車跌入河中，大腿骨折無法動彈，一度令他絕望，所幸經警、消到場合力救援，送醫後並無大礙。
大園分局潮音派出所昨天晚上11時許接獲民眾報案，報案人表示丁姓男友人（23歲）騎車摔落河中，急需救援；警方立即依民眾提供的地點，前往台61線橋下搜尋，發現丁男跌坐在河中痛苦地哀嚎，機車也倒在一旁，快被河水淹沒，隨即與救護人員一同利用繩索吊掛擔架救起他。
丁男大腿骨折、身體多處擦挫傷，但意識還算清楚，他告訴警方，當時是騎車要去找朋友，但因路況不熟，只能依靠手機導航找路，沒想到越騎感覺路越小條，加上天色昏暗又下雨，視線不佳，他一時沒注意路況，就連人帶車摔進河裡，只好趕緊打電話向朋友求救。
丁男表示，當時天氣寒冷又下著雨，看著河水漸漸升高，他腿部受傷無法動彈，孤立無援，一度感到絕望，幸好警、消人員及時前來救援，才讓他得以平安脫困，非常感謝警、消幫忙。
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